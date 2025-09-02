DeHub (DHB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.065827$ 0.065827 $ 0.065827 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.52% Promjena cijene (1D) +0.29% Promjena cijene (7D) -4.21% Promjena cijene (7D) -4.21%

DeHub (DHB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DHBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DHB je $ 0.065827, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DHB se promijenio za +0.52% u posljednjih sat vremena, +0.29% u posljednjih 24 sata i -4.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DeHub (DHB)

Tržišna kapitalizacija $ 4.09M$ 4.09M $ 4.09M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.09M$ 4.09M $ 4.09M Količina u optjecaju 4.80B 4.80B 4.80B Ukupna količina 4,797,839,826.714526 4,797,839,826.714526 4,797,839,826.714526

Trenutačna tržišna kapitalizacija DeHub je $ 4.09M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DHB je 4.80B, s ukupnom količinom od 4797839826.714526. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.09M.