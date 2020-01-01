deGPT (DEGPT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u deGPT (DEGPT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

deGPT (DEGPT) Informacije AI Agent // Advanced narrative analysis and real-time signal monitoring. deGPT leverages advanced AI and machine learning to track data, detect key insights, and deliver actionable insights, enabling users to make informed decisions and identify trends efficiently. deGPT tracks live data, detects critical insights, and optimizes processes with AI precision. Combining machine learning and narrative analysis, deGPT delivers actionable insights and uncovers emerging trends. Službena web stranica: https://degpt.fun/ Bijela knjiga: https://terminal.degpt.fun/disclaimer Kupi DEGPT odmah!

deGPT (DEGPT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za deGPT (DEGPT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 35.68K $ 35.68K $ 35.68K Ukupna količina: $ 999.51M $ 999.51M $ 999.51M Količina u optjecaju: $ 999.51M $ 999.51M $ 999.51M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 35.68K $ 35.68K $ 35.68K Povijesni maksimum: $ 0.00392903 $ 0.00392903 $ 0.00392903 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni deGPT (DEGPT)

deGPT (DEGPT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike deGPT (DEGPT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DEGPT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DEGPT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DEGPT tokena, istražite DEGPT cijenu tokena uživo!

