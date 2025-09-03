deGPT (DEGPT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00392903$ 0.00392903 $ 0.00392903 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.56% Promjena cijene (1D) +0.76% Promjena cijene (7D) +5.51% Promjena cijene (7D) +5.51%

deGPT (DEGPT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DEGPTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DEGPT je $ 0.00392903, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DEGPT se promijenio za +0.56% u posljednjih sat vremena, +0.76% u posljednjih 24 sata i +5.51% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu deGPT (DEGPT)

Tržišna kapitalizacija $ 34.76K$ 34.76K $ 34.76K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 34.76K$ 34.76K $ 34.76K Količina u optjecaju 999.51M 999.51M 999.51M Ukupna količina 999,509,899.225946 999,509,899.225946 999,509,899.225946

Trenutačna tržišna kapitalizacija deGPT je $ 34.76K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DEGPT je 999.51M, s ukupnom količinom od 999509899.225946. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 34.76K.