Degent Logotip

Degent Cijena (DEGENT)

Neuvršten

1 DEGENT u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Degent (DEGENT)
Degent (DEGENT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00126799
$ 0.00126799$ 0.00126799

$ 0.00000298
$ 0.00000298$ 0.00000298

--

--

+11.72%

+11.72%

Degent (DEGENT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00000478. Tijekom protekla 24 sata, DEGENTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DEGENT je $ 0.00126799, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000298.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DEGENT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +11.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Degent (DEGENT)

$ 3.73K
$ 3.73K$ 3.73K

--
----

$ 4.78K
$ 4.78K$ 4.78K

779.00M
779.00M 779.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Degent je $ 3.73K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DEGENT je 779.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.78K.

Degent (DEGENT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Degent u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Degent u USD iznosila je $ +0.0000000153.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Degent u USD iznosila je $ +0.0000009170.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Degent u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.0000000153+0.32%
60 dana$ +0.0000009170+19.19%
90 dana$ 0--

Što je Degent (DEGENT)

Degent is an AI Agent application layer that combines real-time market data, AI-driven insights, and gamified features to empower web3 enthusiasts and traders. The platform offers live-streaming token prices, dynamic charts, prediction challenges, and market updates, creating an engaging and rewarding experience for its users. Degent's ecosystem is designed to provide cutting-edge tools and resources, including an advanced trading AI assistant and SocialFi campaigns, to foster deeper user interaction and market engagement. Built on the BNB Chain, Degent aims to bridge the gap between traditional trading platforms and the emerging possibilities of Web3, creating a vibrant community of degens globally.

DEGENT u lokalnim valutama

Degent (DEGENT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Degent (DEGENT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DEGENT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Degent (DEGENT)

Koliko Degent (DEGENT) vrijedi danas?
Cijena DEGENT uživo u USD je 0.00000478 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DEGENT u USD?
Trenutačna cijena DEGENT u USD je $ 0.00000478. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Degent?
Tržišna kapitalizacija za DEGENT je $ 3.73K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DEGENT?
Količina u optjecaju za DEGENT je 779.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DEGENT?
DEGENT je postigao ATH cijenu od 0.00126799 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DEGENT?
DEGENT je vidio ATL cijenu od 0.00000298 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DEGENT?
24-satni obujam trgovanja za DEGENT je -- USD.
Hoće li DEGENT još narasti ove godine?
DEGENT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DEGENT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Degent (DEGENT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

