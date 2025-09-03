Degent (DEGENT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00126799$ 0.00126799 $ 0.00126799 Najniža cijena $ 0.00000298$ 0.00000298 $ 0.00000298 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +11.72% Promjena cijene (7D) +11.72%

Degent (DEGENT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00000478. Tijekom protekla 24 sata, DEGENTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DEGENT je $ 0.00126799, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000298.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DEGENT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +11.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Degent (DEGENT)

Tržišna kapitalizacija $ 3.73K$ 3.73K $ 3.73K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.78K$ 4.78K $ 4.78K Količina u optjecaju 779.00M 779.00M 779.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Degent je $ 3.73K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DEGENT je 779.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.78K.