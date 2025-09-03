Degens With Attitude (DWA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0,00211149$ 0,00211149 $ 0,00211149 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0,00% Promjena cijene (7D) 0,00%

Degens With Attitude (DWA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DWAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DWA je $ 0,00211149, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DWA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0,00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Degens With Attitude (DWA)

Tržišna kapitalizacija $ 24,23K$ 24,23K $ 24,23K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 24,23K$ 24,23K $ 24,23K Količina u optjecaju 1,00B 1,00B 1,00B Ukupna količina 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Degens With Attitude je $ 24,23K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DWA je 1,00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 24,23K.