degenping (DEGENPING) Informacije Timedotfun is a decentralized application built on top of Solana blockchain, It helps enable creators to tokenize their time using a minute token, which can be used to direct message, group chat, voice, and video calling. Simply put, you can put a price on the actions above for your fans and, in our case, investors to approach you without being left ignored. The token in this application is for DegenPing, a very well-known influencer in the crypto space. Službena web stranica: https://time.fun/degenping Kupi DEGENPING odmah!

degenping (DEGENPING) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za degenping (DEGENPING), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 207.60K $ 207.60K $ 207.60K Ukupna količina: $ 99.33K $ 99.33K $ 99.33K Količina u optjecaju: $ 99.33K $ 99.33K $ 99.33K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 207.60K $ 207.60K $ 207.60K Povijesni maksimum: $ 10.09 $ 10.09 $ 10.09 Povijesni minimum: $ 0.928427 $ 0.928427 $ 0.928427 Trenutna cijena: $ 2.09 $ 2.09 $ 2.09 Saznajte više o cijeni degenping (DEGENPING)

degenping (DEGENPING) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike degenping (DEGENPING) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DEGENPING tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DEGENPING tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DEGENPING tokena, istražite DEGENPING cijenu tokena uživo!

