degenping (DEGENPING) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 2.0 $ 2.0 $ 2.0 24-satna najniža cijena $ 2.07 $ 2.07 $ 2.07 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 2.0$ 2.0 $ 2.0 24-satna najviša cijena $ 2.07$ 2.07 $ 2.07 Najviša cijena ikada $ 10.09$ 10.09 $ 10.09 Najniža cijena $ 0.928427$ 0.928427 $ 0.928427 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) +0.05% Promjena cijene (7D) +10.28% Promjena cijene (7D) +10.28%

degenping (DEGENPING) cijena u stvarnom vremenu je $2.07. Tijekom protekla 24 sata, DEGENPINGtrgovalo je između najniže cijene $ 2.0 i najviše cijene $ 2.07, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DEGENPING je $ 10.09, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.928427.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DEGENPING se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, +0.05% u posljednjih 24 sata i +10.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu degenping (DEGENPING)

Tržišna kapitalizacija $ 205.56K$ 205.56K $ 205.56K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 205.56K$ 205.56K $ 205.56K Količina u optjecaju 99.33K 99.33K 99.33K Ukupna količina 99,332.909937 99,332.909937 99,332.909937

Trenutačna tržišna kapitalizacija degenping je $ 205.56K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DEGENPING je 99.33K, s ukupnom količinom od 99332.909937. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 205.56K.