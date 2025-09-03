Više o DPAD

DegenPad Cijena (DPAD)

1 DPAD u USD cijena uživo:

$0.00159714
$0.00159714
-0.80%1D
Grafikon aktualnih cijena DegenPad (DPAD)
DegenPad (DPAD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00156742
24-satna najniža cijena
$ 0.00164625
24-satna najviša cijena

$ 0.00156742
$ 0.00164625
$ 0.02920669
$ 0.00130038
-0.76%

-0.82%

-12.58%

-12.58%

DegenPad (DPAD) cijena u stvarnom vremenu je $0.00159714. Tijekom protekla 24 sata, DPADtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00156742 i najviše cijene $ 0.00164625, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DPAD je $ 0.02920669, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00130038.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DPAD se promijenio za -0.76% u posljednjih sat vremena, -0.82% u posljednjih 24 sata i -12.58% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DegenPad (DPAD)

$ 33.02K
--
$ 159.71K
20.67M
100,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija DegenPad je $ 33.02K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DPAD je 20.67M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 159.71K.

DegenPad (DPAD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz DegenPad u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz DegenPad u USD iznosila je $ -0.0001037765.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz DegenPad u USD iznosila je $ -0.0000367837.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz DegenPad u USD iznosila je $ -0.0005408190556802174.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.82%
30 dana$ -0.0001037765-6.49%
60 dana$ -0.0000367837-2.30%
90 dana$ -0.0005408190556802174-25.29%

Što je DegenPad (DPAD)

Zero Fee, Fair Distribution, Not for Personal Gain Back to basics. We want to provide an avenue for dedicated Farcaster builders using $DEGEN to launch projects that are inclusive and accessible to the entire Farcaster community. Join us in empowering builders and fostering innovation!

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs DegenPad (DPAD)

Službena web-stranica

DegenPad Predviđanje cijene (USD)

Koliko će DegenPad (DPAD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DegenPad (DPAD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DegenPad.

Provjerite DegenPad predviđanje cijene sada!

DPAD u lokalnim valutama

DegenPad (DPAD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DegenPad (DPAD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DPAD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DegenPad (DPAD)

Koliko DegenPad (DPAD) vrijedi danas?
Cijena DPAD uživo u USD je 0.00159714 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DPAD u USD?
Trenutačna cijena DPAD u USD je $ 0.00159714. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija DegenPad?
Tržišna kapitalizacija za DPAD je $ 33.02K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DPAD?
Količina u optjecaju za DPAD je 20.67M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DPAD?
DPAD je postigao ATH cijenu od 0.02920669 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DPAD?
DPAD je vidio ATL cijenu od 0.00130038 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DPAD?
24-satni obujam trgovanja za DPAD je -- USD.
Hoće li DPAD još narasti ove godine?
DPAD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DPAD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.