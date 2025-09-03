DegenPad (DPAD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00156742 $ 0.00156742 $ 0.00156742 24-satna najniža cijena $ 0.00164625 $ 0.00164625 $ 0.00164625 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00156742$ 0.00156742 $ 0.00156742 24-satna najviša cijena $ 0.00164625$ 0.00164625 $ 0.00164625 Najviša cijena ikada $ 0.02920669$ 0.02920669 $ 0.02920669 Najniža cijena $ 0.00130038$ 0.00130038 $ 0.00130038 Promjena cijene (1H) -0.76% Promjena cijene (1D) -0.82% Promjena cijene (7D) -12.58% Promjena cijene (7D) -12.58%

DegenPad (DPAD) cijena u stvarnom vremenu je $0.00159714. Tijekom protekla 24 sata, DPADtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00156742 i najviše cijene $ 0.00164625, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DPAD je $ 0.02920669, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00130038.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DPAD se promijenio za -0.76% u posljednjih sat vremena, -0.82% u posljednjih 24 sata i -12.58% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DegenPad (DPAD)

Tržišna kapitalizacija $ 33.02K$ 33.02K $ 33.02K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 159.71K$ 159.71K $ 159.71K Količina u optjecaju 20.67M 20.67M 20.67M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija DegenPad je $ 33.02K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DPAD je 20.67M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 159.71K.