Degenerator Project (GNRT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01876112$ 0.01876112 $ 0.01876112 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.33% Promjena cijene (1D) -0.91% Promjena cijene (7D) +0.40% Promjena cijene (7D) +0.40%

Degenerator Project (GNRT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GNRTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GNRT je $ 0.01876112, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GNRT se promijenio za -1.33% u posljednjih sat vremena, -0.91% u posljednjih 24 sata i +0.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Degenerator Project (GNRT)

Tržišna kapitalizacija $ 77.94K$ 77.94K $ 77.94K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 77.94K$ 77.94K $ 77.94K Količina u optjecaju 999.93M 999.93M 999.93M Ukupna količina 999,934,032.890389 999,934,032.890389 999,934,032.890389

Trenutačna tržišna kapitalizacija Degenerator Project je $ 77.94K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GNRT je 999.93M, s ukupnom količinom od 999934032.890389. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 77.94K.