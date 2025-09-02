Više o GNRT

Degenerator Project Cijena (GNRT)

Neuvršten

1 GNRT u USD cijena uživo:

--
----
-0.90%1D
Grafikon aktualnih cijena Degenerator Project (GNRT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:08:23 (UTC+8)

Degenerator Project (GNRT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01876112
$ 0.01876112$ 0.01876112

$ 0
$ 0$ 0

-1.33%

-0.91%

+0.40%

+0.40%

Degenerator Project (GNRT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GNRTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GNRT je $ 0.01876112, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GNRT se promijenio za -1.33% u posljednjih sat vremena, -0.91% u posljednjih 24 sata i +0.40% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Degenerator Project (GNRT)

$ 77.94K
$ 77.94K$ 77.94K

--
----

$ 77.94K
$ 77.94K$ 77.94K

999.93M
999.93M 999.93M

999,934,032.890389
999,934,032.890389 999,934,032.890389

Trenutačna tržišna kapitalizacija Degenerator Project je $ 77.94K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GNRT je 999.93M, s ukupnom količinom od 999934032.890389. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 77.94K.

Degenerator Project (GNRT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Degenerator Project u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Degenerator Project u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Degenerator Project u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Degenerator Project u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.91%
30 dana$ 0+3.34%
60 dana$ 0-72.10%
90 dana$ 0--

Što je Degenerator Project (GNRT)

$GNRT is an AI Agent built to revolutionize degen culture, providing the safest and fairest token launch mechanism available via agents.land . Community members can request token creation via X and our AI Agent will launch the most hype ideas spontaneously and without human intervention. Degenerator Project is an AI Agent operated token creation business. $GNRT token holders are entitle to protocol fees generated. Staking will be available in the near future. 40% of liquidity migration fees shared to $GNRT holders All token creation fees (later)

Resurs Degenerator Project (GNRT)

Službena web-stranica

Degenerator Project Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Degenerator Project (GNRT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Degenerator Project (GNRT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Degenerator Project.

Provjerite Degenerator Project predviđanje cijene sada!

GNRT u lokalnim valutama

Degenerator Project (GNRT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Degenerator Project (GNRT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GNRT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Degenerator Project (GNRT)

Koliko Degenerator Project (GNRT) vrijedi danas?
Cijena GNRT uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GNRT u USD?
Trenutačna cijena GNRT u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Degenerator Project?
Tržišna kapitalizacija za GNRT je $ 77.94K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GNRT?
Količina u optjecaju za GNRT je 999.93M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GNRT?
GNRT je postigao ATH cijenu od 0.01876112 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GNRT?
GNRT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GNRT?
24-satni obujam trgovanja za GNRT je -- USD.
Hoće li GNRT još narasti ove godine?
GNRT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GNRT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:08:23 (UTC+8)

