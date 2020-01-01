degenerative SITCOM ($SITCOM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u degenerative SITCOM ($SITCOM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

degenerative SITCOM ($SITCOM) Informacije The first sitcom on the Solana chain. Starring characters from the Boys Club by Matt Furie. You can suggest any storyline in our Telegram channel using the /addtopic command. Currently, 10 preliminary scenes are available. Over time, we will expand the list of scenes and main characters. Službena web stranica: https://degenerative-sitcom.online/ Kupi $SITCOM odmah!

degenerative SITCOM ($SITCOM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za degenerative SITCOM ($SITCOM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 397.07K $ 397.07K $ 397.07K Ukupna količina: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Količina u optjecaju: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 397.07K $ 397.07K $ 397.07K Povijesni maksimum: $ 0.02293002 $ 0.02293002 $ 0.02293002 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00039707 $ 0.00039707 $ 0.00039707 Saznajte više o cijeni degenerative SITCOM ($SITCOM)

degenerative SITCOM ($SITCOM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike degenerative SITCOM ($SITCOM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj $SITCOM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja $SITCOM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku $SITCOM tokena, istražite $SITCOM cijenu tokena uživo!

$SITCOM Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide $SITCOM? Naša $SITCOM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte $SITCOM predviđanje cijene tokena odmah!

