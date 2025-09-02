degenerative SITCOM ($SITCOM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02293002$ 0.02293002 $ 0.02293002 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.60% Promjena cijene (1D) -1.12% Promjena cijene (7D) -24.88% Promjena cijene (7D) -24.88%

degenerative SITCOM ($SITCOM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $SITCOMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $SITCOM je $ 0.02293002, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $SITCOM se promijenio za -1.60% u posljednjih sat vremena, -1.12% u posljednjih 24 sata i -24.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu degenerative SITCOM ($SITCOM)

Tržišna kapitalizacija $ 401.89K$ 401.89K $ 401.89K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 401.89K$ 401.89K $ 401.89K Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,995,173.05 999,995,173.05 999,995,173.05

Trenutačna tržišna kapitalizacija degenerative SITCOM je $ 401.89K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $SITCOM je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999995173.05. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 401.89K.