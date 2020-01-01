Degenerate SQuiD (SQDGN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Degenerate SQuiD (SQDGN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Degenerate SQuiD (SQDGN) Informacije Degenerate SQuiD (SQDGN) is an AI agent and on-chain data tool designed to make on-chain data easily accessible to non-technical users. Through its interface and AI capabilities, SQDGN helps users analyze blockchain various elements of blockchain data without requiring deep technical knowledge or coding expertise. The AI agent also maintains a presence on Twitter, posting, replying, and interacting with the community. The platform democratizes blockchain analytics for a Web3-native future. Službena web stranica: https://sqdgn.ai Bijela knjiga: https://github.com/sqdgn/whitepaper/blob/main/SQDGN_Whitepaper__formatted_0.1.pdf Kupi SQDGN odmah!

Degenerate SQuiD (SQDGN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Degenerate SQuiD (SQDGN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.66M $ 4.66M $ 4.66M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.66M $ 4.66M $ 4.66M Povijesni maksimum: $ 0.01160508 $ 0.01160508 $ 0.01160508 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00467191 $ 0.00467191 $ 0.00467191 Saznajte više o cijeni Degenerate SQuiD (SQDGN)

Degenerate SQuiD (SQDGN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Degenerate SQuiD (SQDGN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SQDGN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SQDGN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SQDGN tokena, istražite SQDGN cijenu tokena uživo!

SQDGN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SQDGN? Naša SQDGN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SQDGN predviđanje cijene tokena odmah!

