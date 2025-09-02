Degenerate SQuiD (SQDGN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00403969 $ 0.00403969 $ 0.00403969 24-satna najniža cijena $ 0.00473334 $ 0.00473334 $ 0.00473334 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00403969$ 0.00403969 $ 0.00403969 24-satna najviša cijena $ 0.00473334$ 0.00473334 $ 0.00473334 Najviša cijena ikada $ 0.01160508$ 0.01160508 $ 0.01160508 Najniža cijena $ 0.00036858$ 0.00036858 $ 0.00036858 Promjena cijene (1H) +0.55% Promjena cijene (1D) -11.43% Promjena cijene (7D) -31.27% Promjena cijene (7D) -31.27%

Degenerate SQuiD (SQDGN) cijena u stvarnom vremenu je $0.0041693. Tijekom protekla 24 sata, SQDGNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00403969 i najviše cijene $ 0.00473334, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SQDGN je $ 0.01160508, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00036858.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SQDGN se promijenio za +0.55% u posljednjih sat vremena, -11.43% u posljednjih 24 sata i -31.27% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Degenerate SQuiD (SQDGN)

Tržišna kapitalizacija $ 4.17M$ 4.17M $ 4.17M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.17M$ 4.17M $ 4.17M Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Degenerate SQuiD je $ 4.17M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SQDGN je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.17M.