Degen Zoo (DZOO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.087541$ 0.087541 $ 0.087541 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +0.67% Promjena cijene (7D) +0.67%

Degen Zoo (DZOO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00128416. Tijekom protekla 24 sata, DZOOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DZOO je $ 0.087541, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DZOO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +0.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Degen Zoo (DZOO)

Tržišna kapitalizacija $ 540.02K$ 540.02K $ 540.02K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 687.03K$ 687.03K $ 687.03K Količina u optjecaju 420.53M 420.53M 420.53M Ukupna količina 535,000,000.0 535,000,000.0 535,000,000.0

