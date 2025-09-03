Degen USDC (DEGENUSDC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.01 $ 1.01 $ 1.01 24-satna najniža cijena $ 1.012 $ 1.012 $ 1.012 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.01$ 1.01 $ 1.01 24-satna najviša cijena $ 1.012$ 1.012 $ 1.012 Najviša cijena ikada $ 8.98$ 8.98 $ 8.98 Najniža cijena $ 0.958257$ 0.958257 $ 0.958257 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) -0.00% Promjena cijene (7D) +0.03% Promjena cijene (7D) +0.03%

Degen USDC (DEGENUSDC) cijena u stvarnom vremenu je $1.011. Tijekom protekla 24 sata, DEGENUSDCtrgovalo je između najniže cijene $ 1.01 i najviše cijene $ 1.012, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DEGENUSDC je $ 8.98, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.958257.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DEGENUSDC se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -0.00% u posljednjih 24 sata i +0.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Degen USDC (DEGENUSDC)

Tržišna kapitalizacija $ 417.56$ 417.56 $ 417.56 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 417.56$ 417.56 $ 417.56 Količina u optjecaju 413.00 413.00 413.00 Ukupna količina 413.0 413.0 413.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Degen USDC je $ 417.56, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DEGENUSDC je 413.00, s ukupnom količinom od 413.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 417.56.