Degen The Otter (DGEN) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Degen The Otter (DGEN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Degen The Otter (DGEN) Informacije

The Asian small-clawed otter, also known as the oriental small-clawed otter and the small-clawed otter, is an otter species native to South and Southeast Asia. It has short claws that do not extend beyond the pads of its webbed digits.

"Degen The Otter" is one of the most phenomenal pets across TikTok & Instagram

$DGEN is committed to donating and supporting conservation efforts for the asian small-clawed otters with the supports from the real owner of 'Degen The Otter'

Službena web stranica:
https://www.degenottercoin.com/

Degen The Otter (DGEN) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Degen The Otter (DGEN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 11.25K
$ 11.25K$ 11.25K
Ukupna količina:
$ 997.00M
$ 997.00M$ 997.00M
Količina u optjecaju:
$ 940.24M
$ 940.24M$ 940.24M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 11.93K
$ 11.93K$ 11.93K
Povijesni maksimum:
$ 0.0011652
$ 0.0011652$ 0.0011652
Povijesni minimum:
$ 0.0000048
$ 0.0000048$ 0.0000048
Trenutna cijena:
$ 0
$ 0$ 0

Degen The Otter (DGEN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Degen The Otter (DGEN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj DGEN tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja DGEN tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku DGEN tokena, istražite DGEN cijenu tokena uživo!

DGEN Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide DGEN? Naša DGEN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.