Degen The Otter

Degen The Otter Cijena (DGEN)

Neuvršten

1 DGEN u USD cijena uživo:

-0.90%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Degen The Otter (DGEN)
Degen The Otter (DGEN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0011652
$ 0.0011652$ 0.0011652

$ 0
$ 0$ 0

+0.76%

-0.97%

-2.52%

-2.52%

Degen The Otter (DGEN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DGENtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DGEN je $ 0.0011652, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DGEN se promijenio za +0.76% u posljednjih sat vremena, -0.97% u posljednjih 24 sata i -2.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Degen The Otter (DGEN)

$ 11.64K
$ 11.64K$ 11.64K

$ 12.35K
$ 12.35K$ 12.35K

940.24M
940.24M 940.24M

996,996,682.394949
996,996,682.394949 996,996,682.394949

Trenutačna tržišna kapitalizacija Degen The Otter je $ 11.64K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DGEN je 940.24M, s ukupnom količinom od 996996682.394949. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.35K.

Degen The Otter (DGEN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Degen The Otter u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Degen The Otter u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Degen The Otter u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Degen The Otter u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.97%
30 dana$ 0+58.92%
60 dana$ 0+84.87%
90 dana$ 0--

Što je Degen The Otter (DGEN)

The Asian small-clawed otter, also known as the oriental small-clawed otter and the small-clawed otter, is an otter species native to South and Southeast Asia. It has short claws that do not extend beyond the pads of its webbed digits. "Degen The Otter" is one of the most phenomenal pets across TikTok & Instagram $DGEN is committed to donating and supporting conservation efforts for the asian small-clawed otters with the supports from the real owner of 'Degen The Otter'

Resurs Degen The Otter (DGEN)

Službena web-stranica

Degen The Otter Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Degen The Otter (DGEN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Degen The Otter (DGEN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Degen The Otter.

Provjerite Degen The Otter predviđanje cijene sada!

DGEN u lokalnim valutama

Degen The Otter (DGEN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Degen The Otter (DGEN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DGEN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Degen The Otter (DGEN)

Koliko Degen The Otter (DGEN) vrijedi danas?
Cijena DGEN uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DGEN u USD?
Trenutačna cijena DGEN u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Degen The Otter?
Tržišna kapitalizacija za DGEN je $ 11.64K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DGEN?
Količina u optjecaju za DGEN je 940.24M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DGEN?
DGEN je postigao ATH cijenu od 0.0011652 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DGEN?
DGEN je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DGEN?
24-satni obujam trgovanja za DGEN je -- USD.
Hoće li DGEN još narasti ove godine?
DGEN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DGEN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Degen The Otter (DGEN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

