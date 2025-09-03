Degen The Otter (DGEN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0011652$ 0.0011652 $ 0.0011652 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.76% Promjena cijene (1D) -0.97% Promjena cijene (7D) -2.52% Promjena cijene (7D) -2.52%

Degen The Otter (DGEN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DGENtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DGEN je $ 0.0011652, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DGEN se promijenio za +0.76% u posljednjih sat vremena, -0.97% u posljednjih 24 sata i -2.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Degen The Otter (DGEN)

Tržišna kapitalizacija $ 11.64K$ 11.64K $ 11.64K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.35K$ 12.35K $ 12.35K Količina u optjecaju 940.24M 940.24M 940.24M Ukupna količina 996,996,682.394949 996,996,682.394949 996,996,682.394949

Trenutačna tržišna kapitalizacija Degen The Otter je $ 11.64K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DGEN je 940.24M, s ukupnom količinom od 996996682.394949. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.35K.