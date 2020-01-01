Degen Spartan AI (DEGENAI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Degen Spartan AI (DEGENAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Degen Spartan AI (DEGENAI) Informacije Degen Spartan AI is an AI Agent trained on the tweets and knowledge graph of the former CT Influencer Degen Spartan. The project is the first AI Agent to use the ai16z/eliza stack now powering multiple AI agents rampant across cyberspace. Degen Spartan is wholly autonomous across X, Discord, and Telegram with the ability to think and answer on his own behalf. The degenai token is the meme coin associated with the project and is used to verify ownership in channels. Only verified holders will be able to influence the Ai Agent to act on their behalf. Službena web stranica: https://ai16z.ai Kupi DEGENAI odmah!

Degen Spartan AI (DEGENAI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Degen Spartan AI (DEGENAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.35M $ 2.35M $ 2.35M Ukupna količina: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M Količina u optjecaju: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.35M $ 2.35M $ 2.35M Povijesni maksimum: $ 0.104815 $ 0.104815 $ 0.104815 Povijesni minimum: $ 0.00171863 $ 0.00171863 $ 0.00171863 Trenutna cijena: $ 0.00234346 $ 0.00234346 $ 0.00234346 Saznajte više o cijeni Degen Spartan AI (DEGENAI)

Degen Spartan AI (DEGENAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Degen Spartan AI (DEGENAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DEGENAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DEGENAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DEGENAI tokena, istražite DEGENAI cijenu tokena uživo!

DEGENAI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DEGENAI? Naša DEGENAI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DEGENAI predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!