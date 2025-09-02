Degen Spartan AI (DEGENAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00225645 $ 0.00225645 $ 0.00225645 24-satna najniža cijena $ 0.00255221 $ 0.00255221 $ 0.00255221 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00225645$ 0.00225645 $ 0.00225645 24-satna najviša cijena $ 0.00255221$ 0.00255221 $ 0.00255221 Najviša cijena ikada $ 0.104815$ 0.104815 $ 0.104815 Najniža cijena $ 0.00171863$ 0.00171863 $ 0.00171863 Promjena cijene (1H) +0.60% Promjena cijene (1D) -6.00% Promjena cijene (7D) -19.39% Promjena cijene (7D) -19.39%

Degen Spartan AI (DEGENAI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00239892. Tijekom protekla 24 sata, DEGENAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00225645 i najviše cijene $ 0.00255221, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DEGENAI je $ 0.104815, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00171863.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DEGENAI se promijenio za +0.60% u posljednjih sat vremena, -6.00% u posljednjih 24 sata i -19.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Degen Spartan AI (DEGENAI)

Tržišna kapitalizacija $ 2.40M$ 2.40M $ 2.40M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.40M$ 2.40M $ 2.40M Količina u optjecaju 999.91M 999.91M 999.91M Ukupna količina 999,914,059.97184 999,914,059.97184 999,914,059.97184

Trenutačna tržišna kapitalizacija Degen Spartan AI je $ 2.40M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DEGENAI je 999.91M, s ukupnom količinom od 999914059.97184. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.40M.