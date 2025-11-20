Degen Hours Cijena danas

Trenutačna cijena Degen Hours (SLEEP) danas je $ 0.00000441, s promjenom od 1.01% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SLEEP u USD je $ 0.00000441 po SLEEP.

Degen Hours trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 44,089, s količinom u optjecaju od 10.00B SLEEP. Tijekom posljednja 24 sata, SLEEP trgovao je između $ 0.00000426 (niska) i $ 0.00000452 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00013405, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000426.

U kratkoročnim performansama, SLEEP se kretao -0.43% u posljednjem satu i -19.77% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Degen Hours (SLEEP)

Tržišna kapitalizacija $ 44.09K$ 44.09K $ 44.09K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 44.09K$ 44.09K $ 44.09K Količina u optjecaju 10.00B 10.00B 10.00B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

