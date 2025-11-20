Degen Express Cijena danas

Trenutačna cijena Degen Express (DEGEX) danas je $ 0.00002297, s promjenom od 10.02% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DEGEX u USD je $ 0.00002297 po DEGEX.

Degen Express trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 21,527, s količinom u optjecaju od 908.51M DEGEX. Tijekom posljednja 24 sata, DEGEX trgovao je između $ 0.0000233 (niska) i $ 0.00002593 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0001051, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0000233.

U kratkoročnim performansama, DEGEX se kretao -- u posljednjem satu i -27.50% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Degen Express (DEGEX)

Tržišna kapitalizacija $ 21.53K$ 21.53K $ 21.53K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 22.54K$ 22.54K $ 22.54K Količina u optjecaju 908.51M 908.51M 908.51M Ukupna količina 951,371,042.3602728 951,371,042.3602728 951,371,042.3602728

