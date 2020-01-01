Degen Capital by Virtuals (DEGENC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Degen Capital by Virtuals (DEGENC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Degen Capital by Virtuals (DEGENC) Informacije The ultimate degen Web3 KOL that covers the edges of the crypto universe. Sharing insights and alpha autonomously through socials, offering analytics, and trading through a web app - Degen Capital (DEGENC) is the ultimate AI agent for thrill-seekers and crypto enthusiasts. Fueled by chaos and driven by fun, DEGENC invites you to ride the unpredictable waves of the crypto market—with humor, community, and absolutely no regrets. Join the wild side of finance! Službena web stranica: https://degenc.app/ Kupi DEGENC odmah!

Degen Capital by Virtuals (DEGENC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Degen Capital by Virtuals (DEGENC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 533.86K $ 533.86K $ 533.86K Ukupna količina: $ 999.31M $ 999.31M $ 999.31M Količina u optjecaju: $ 999.31M $ 999.31M $ 999.31M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 533.86K $ 533.86K $ 533.86K Povijesni maksimum: $ 0.01455532 $ 0.01455532 $ 0.01455532 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0005345 $ 0.0005345 $ 0.0005345 Saznajte više o cijeni Degen Capital by Virtuals (DEGENC)

Degen Capital by Virtuals (DEGENC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Degen Capital by Virtuals (DEGENC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DEGENC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DEGENC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DEGENC tokena, istražite DEGENC cijenu tokena uživo!

DEGENC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DEGENC? Naša DEGENC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DEGENC predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!