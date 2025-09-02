Degen Capital by Virtuals (DEGENC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01455532$ 0.01455532 $ 0.01455532 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.30% Promjena cijene (1D) -9.67% Promjena cijene (7D) -13.47% Promjena cijene (7D) -13.47%

Degen Capital by Virtuals (DEGENC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DEGENCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DEGENC je $ 0.01455532, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DEGENC se promijenio za -0.30% u posljednjih sat vremena, -9.67% u posljednjih 24 sata i -13.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Degen Capital by Virtuals (DEGENC)

Tržišna kapitalizacija $ 608.96K$ 608.96K $ 608.96K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 608.96K$ 608.96K $ 608.96K Količina u optjecaju 999.31M 999.31M 999.31M Ukupna količina 999,309,109.0745579 999,309,109.0745579 999,309,109.0745579

Trenutačna tržišna kapitalizacija Degen Capital by Virtuals je $ 608.96K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DEGENC je 999.31M, s ukupnom količinom od 999309109.0745579. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 608.96K.