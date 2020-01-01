Degen AI by Virtuals (DGENAI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Degen AI by Virtuals (DGENAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Degen AI by Virtuals (DGENAI) Informacije DegenAI_0x is an AI-powered agent launched on the platform virtuals.io, which specializes in trading perpetual futures (perps) on Hyperliquid, aiming to leverage AI for automated and optimized trading strategies. It focuses on market analysis, risk management, and executing trades to capitalize on market volatility, emphasizing transparency by sharing performance data, while also engaging with a community through updates on trading activities and potential educational insights into its trading strategies. Službena web stranica: https://degenai.dev/ Kupi DGENAI odmah!

Degen AI by Virtuals (DGENAI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Degen AI by Virtuals (DGENAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 778.02K $ 778.02K $ 778.02K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M Povijesni maksimum: $ 0.00560809 $ 0.00560809 $ 0.00560809 Povijesni minimum: $ 0.00006984 $ 0.00006984 $ 0.00006984 Trenutna cijena: $ 0.00111148 $ 0.00111148 $ 0.00111148 Saznajte više o cijeni Degen AI by Virtuals (DGENAI)

Degen AI by Virtuals (DGENAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Degen AI by Virtuals (DGENAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DGENAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DGENAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DGENAI tokena, istražite DGENAI cijenu tokena uživo!

DGENAI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DGENAI? Naša DGENAI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DGENAI predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!