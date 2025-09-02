Više o DGENAI

Degen AI by Virtuals Cijena (DGENAI)

1 DGENAI u USD cijena uživo:

$0.0013004
$0.0013004
+4.00%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Degen AI by Virtuals (DGENAI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:26:19 (UTC+8)

Degen AI by Virtuals (DGENAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0011605
$ 0.0011605
24-satna najniža cijena
$ 0.00130671
$ 0.00130671
24-satna najviša cijena

$ 0.0011605
$ 0.0011605

$ 0.00130671
$ 0.00130671

$ 0.00560809
$ 0.00560809

$ 0
$ 0

+3.48%

+4.06%

+57.21%

+57.21%

Degen AI by Virtuals (DGENAI) cijena u stvarnom vremenu je $0.0013004. Tijekom protekla 24 sata, DGENAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.0011605 i najviše cijene $ 0.00130671, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DGENAI je $ 0.00560809, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DGENAI se promijenio za +3.48% u posljednjih sat vremena, +4.06% u posljednjih 24 sata i +57.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Degen AI by Virtuals (DGENAI)

$ 909.82K
$ 909.82K

--
--

$ 1.30M
$ 1.30M

700.00M
700.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Degen AI by Virtuals je $ 909.82K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DGENAI je 700.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.30M.

Degen AI by Virtuals (DGENAI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Degen AI by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Degen AI by Virtuals u USD iznosila je $ +0.0109454319.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Degen AI by Virtuals u USD iznosila je $ +0.0081703148.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Degen AI by Virtuals u USD iznosila je $ +0.00097693643673449066.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+4.06%
30 dana$ +0.0109454319+841.70%
60 dana$ +0.0081703148+628.29%
90 dana$ +0.00097693643673449066+302.02%

Što je Degen AI by Virtuals (DGENAI)

DegenAI_0x is an AI-powered agent launched on the platform virtuals.io, which specializes in trading perpetual futures (perps) on Hyperliquid, aiming to leverage AI for automated and optimized trading strategies. It focuses on market analysis, risk management, and executing trades to capitalize on market volatility, emphasizing transparency by sharing performance data, while also engaging with a community through updates on trading activities and potential educational insights into its trading strategies.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Degen AI by Virtuals (DGENAI)

Službena web-stranica

Degen AI by Virtuals Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Degen AI by Virtuals (DGENAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Degen AI by Virtuals (DGENAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Degen AI by Virtuals.

Provjerite Degen AI by Virtuals predviđanje cijene sada!

DGENAI u lokalnim valutama

Degen AI by Virtuals (DGENAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Degen AI by Virtuals (DGENAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DGENAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Degen AI by Virtuals (DGENAI)

Koliko Degen AI by Virtuals (DGENAI) vrijedi danas?
Cijena DGENAI uživo u USD je 0.0013004 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DGENAI u USD?
Trenutačna cijena DGENAI u USD je $ 0.0013004. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Degen AI by Virtuals?
Tržišna kapitalizacija za DGENAI je $ 909.82K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DGENAI?
Količina u optjecaju za DGENAI je 700.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DGENAI?
DGENAI je postigao ATH cijenu od 0.00560809 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DGENAI?
DGENAI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DGENAI?
24-satni obujam trgovanja za DGENAI je -- USD.
Hoće li DGENAI još narasti ove godine?
DGENAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DGENAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:26:19 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.