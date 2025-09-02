Degen AI by Virtuals (DGENAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0011605 $ 0.0011605 $ 0.0011605 24-satna najniža cijena $ 0.00130671 $ 0.00130671 $ 0.00130671 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0011605$ 0.0011605 $ 0.0011605 24-satna najviša cijena $ 0.00130671$ 0.00130671 $ 0.00130671 Najviša cijena ikada $ 0.00560809$ 0.00560809 $ 0.00560809 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +3.48% Promjena cijene (1D) +4.06% Promjena cijene (7D) +57.21% Promjena cijene (7D) +57.21%

Degen AI by Virtuals (DGENAI) cijena u stvarnom vremenu je $0.0013004. Tijekom protekla 24 sata, DGENAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.0011605 i najviše cijene $ 0.00130671, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DGENAI je $ 0.00560809, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DGENAI se promijenio za +3.48% u posljednjih sat vremena, +4.06% u posljednjih 24 sata i +57.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Degen AI by Virtuals (DGENAI)

Tržišna kapitalizacija $ 909.82K$ 909.82K $ 909.82K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M Količina u optjecaju 700.00M 700.00M 700.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Degen AI by Virtuals je $ 909.82K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DGENAI je 700.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.30M.