Degen (DGN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.02% Promjena cijene (1D) +0.56% Promjena cijene (7D) +2.25% Promjena cijene (7D) +2.25%

Degen (DGN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DGNtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DGN je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DGN se promijenio za +1.02% u posljednjih sat vremena, +0.56% u posljednjih 24 sata i +2.25% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Degen (DGN)

Tržišna kapitalizacija $ 552.60K$ 552.60K $ 552.60K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 552.60K$ 552.60K $ 552.60K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Degen je $ 552.60K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DGN je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 552.60K.