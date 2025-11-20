DegeCoin Cijena danas

Trenutačna cijena DegeCoin ($DEGE) danas je $ 0.0003178, s promjenom od 1.39% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije $DEGE u USD je $ 0.0003178 po $DEGE.

DegeCoin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 317,596, s količinom u optjecaju od 999.36M $DEGE. Tijekom posljednja 24 sata, $DEGE trgovao je između $ 0.00029411 (niska) i $ 0.00032618 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.064437, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00024863.

U kratkoročnim performansama, $DEGE se kretao -0.03% u posljednjem satu i -21.58% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu DegeCoin ($DEGE)

Tržišna kapitalizacija $ 317.60K$ 317.60K $ 317.60K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 317.60K$ 317.60K $ 317.60K Količina u optjecaju 999.36M 999.36M 999.36M Ukupna količina 999,358,113.853135 999,358,113.853135 999,358,113.853135

