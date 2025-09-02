DeGate (DG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.050583 $ 0.050583 $ 0.050583 24-satna najniža cijena $ 0.050759 $ 0.050759 $ 0.050759 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.050583$ 0.050583 $ 0.050583 24-satna najviša cijena $ 0.050759$ 0.050759 $ 0.050759 Najviša cijena ikada $ 0.601878$ 0.601878 $ 0.601878 Najniža cijena $ 0.0129632$ 0.0129632 $ 0.0129632 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) -0.30% Promjena cijene (7D) -2.18% Promjena cijene (7D) -2.18%

DeGate (DG) cijena u stvarnom vremenu je $0.0506. Tijekom protekla 24 sata, DGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.050583 i najviše cijene $ 0.050759, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DG je $ 0.601878, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0129632.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DG se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -0.30% u posljednjih 24 sata i -2.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DeGate (DG)

Tržišna kapitalizacija $ 19.59M$ 19.59M $ 19.59M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 50.60M$ 50.60M $ 50.60M Količina u optjecaju 387.22M 387.22M 387.22M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija DeGate je $ 19.59M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DG je 387.22M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 50.60M.