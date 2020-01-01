deFusion (DEF) Tokenomika

deFusion (DEF) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u deFusion (DEF), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
deFusion (DEF) Informacije

deFusion is an infra-liquidity staking platform, designed exclusively for users on Viction seeking a secure and smooth staking experience. With cutting-edge technology and a commitment to transparency, deFusion provides Automated Rewards Distribution Solution (ARDS), ensuring a fusion of stability and efficiency in the ever-evolving blockchain landscape. The platform started with 50 Masternodes and has served more than 17,000 users staking 8,000,000 assets in its first year. This momentum has proven that deFusion is potential to scale staking economy furthermore.

Službena web stranica:
https://www.defusion.xyz/

deFusion (DEF) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za deFusion (DEF), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija: $ 63.00K
$ 63.00K
$ 63.00K$ 63.00K
Ukupna količina: $ 1.00B
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Količina u optjecaju: $ 94.10M
$ 94.10M
$ 94.10M$ 94.10M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 669.42K
$ 669.42K
$ 669.42K$ 669.42K
Povijesni maksimum:
$ 0.00409746
$ 0.00409746$ 0.00409746
Povijesni minimum: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cijena:
$ 0.00066942
$ 0.00066942$ 0.00066942

deFusion (DEF) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike deFusion (DEF) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj DEF tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja DEF tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku DEF tokena, istražite DEF cijenu tokena uživo!

