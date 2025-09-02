deFusion (DEF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00409746$ 0.00409746 $ 0.00409746 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.23% Promjena cijene (1D) -3.05% Promjena cijene (7D) -9.31% Promjena cijene (7D) -9.31%

deFusion (DEF) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DEFtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DEF je $ 0.00409746, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DEF se promijenio za -1.23% u posljednjih sat vremena, -3.05% u posljednjih 24 sata i -9.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu deFusion (DEF)

Tržišna kapitalizacija $ 61.76K$ 61.76K $ 61.76K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 656.73K$ 656.73K $ 656.73K Količina u optjecaju 94.05M 94.05M 94.05M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija deFusion je $ 61.76K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DEF je 94.05M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 656.73K.