deFusion Cijena (DEF)

1 DEF u USD cijena uživo:

-3.00%1D
Grafikon aktualnih cijena deFusion (DEF)
deFusion (DEF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-1.23%

-3.05%

-9.31%

-9.31%

deFusion (DEF) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DEFtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DEF je $ 0.00409746, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DEF se promijenio za -1.23% u posljednjih sat vremena, -3.05% u posljednjih 24 sata i -9.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu deFusion (DEF)

Trenutačna tržišna kapitalizacija deFusion je $ 61.76K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DEF je 94.05M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 656.73K.

deFusion (DEF) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz deFusion u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz deFusion u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz deFusion u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz deFusion u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-3.05%
30 dana$ 0-26.09%
60 dana$ 0-32.85%
90 dana$ 0--

Što je deFusion (DEF)

deFusion is an infra-liquidity staking platform, designed exclusively for users on Viction seeking a secure and smooth staking experience. With cutting-edge technology and a commitment to transparency, deFusion provides Automated Rewards Distribution Solution (ARDS), ensuring a fusion of stability and efficiency in the ever-evolving blockchain landscape. The platform started with 50 Masternodes and has served more than 17,000 users staking 8,000,000 assets in its first year. This momentum has proven that deFusion is potential to scale staking economy furthermore.

Resurs deFusion (DEF)

deFusion Predviđanje cijene (USD)

Koliko će deFusion (DEF) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših deFusion (DEF) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za deFusion.

Provjerite deFusion predviđanje cijene sada!

DEF u lokalnim valutama

deFusion (DEF) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike deFusion (DEF) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DEF opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o deFusion (DEF)

Koliko deFusion (DEF) vrijedi danas?
Cijena DEF uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DEF u USD?
Trenutačna cijena DEF u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija deFusion?
Tržišna kapitalizacija za DEF je $ 61.76K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DEF?
Količina u optjecaju za DEF je 94.05M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DEF?
DEF je postigao ATH cijenu od 0.00409746 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DEF?
DEF je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DEF?
24-satni obujam trgovanja za DEF je -- USD.
Hoće li DEF još narasti ove godine?
DEF mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DEF predviđanje cijene za detaljniju analizu.
