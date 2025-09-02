DefiPlaza (DFP2) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00559735 $ 0.00559735 $ 0.00559735 24-satna najniža cijena $ 0.00605472 $ 0.00605472 $ 0.00605472 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00559735$ 0.00559735 $ 0.00559735 24-satna najviša cijena $ 0.00605472$ 0.00605472 $ 0.00605472 Najviša cijena ikada $ 0.782959$ 0.782959 $ 0.782959 Najniža cijena $ 0.00275355$ 0.00275355 $ 0.00275355 Promjena cijene (1H) -0.72% Promjena cijene (1D) -1.50% Promjena cijene (7D) +0.85% Promjena cijene (7D) +0.85%

DefiPlaza (DFP2) cijena u stvarnom vremenu je $0.00583802. Tijekom protekla 24 sata, DFP2trgovalo je između najniže cijene $ 0.00559735 i najviše cijene $ 0.00605472, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DFP2 je $ 0.782959, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00275355.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DFP2 se promijenio za -0.72% u posljednjih sat vremena, -1.50% u posljednjih 24 sata i +0.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DefiPlaza (DFP2)

Tržišna kapitalizacija $ 387.99K$ 387.99K $ 387.99K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 387.99K$ 387.99K $ 387.99K Količina u optjecaju 66.46M 66.46M 66.46M Ukupna količina 66,458,464.41798632 66,458,464.41798632 66,458,464.41798632

Trenutačna tržišna kapitalizacija DefiPlaza je $ 387.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DFP2 je 66.46M, s ukupnom količinom od 66458464.41798632. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 387.99K.