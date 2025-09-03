DeFiner (FIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 2.97$ 2.97 $ 2.97 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.01% Promjena cijene (1D) +0.01% Promjena cijene (7D) -1.76% Promjena cijene (7D) -1.76%

DeFiner (FIN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FINtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FIN je $ 2.97, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FIN se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, +0.01% u posljednjih 24 sata i -1.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DeFiner (FIN)

Tržišna kapitalizacija $ 8.29K$ 8.29K $ 8.29K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.41K$ 9.41K $ 9.41K Količina u optjecaju 148.12M 148.12M 148.12M Ukupna količina 168,000,000.0 168,000,000.0 168,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija DeFiner je $ 8.29K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FIN je 148.12M, s ukupnom količinom od 168000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.41K.