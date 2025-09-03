Defina Finance (FINA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0.00118804 24-satna najniža cijena $ 0.00118804 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 9.63 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.14% Promjena cijene (1D) +44.78% Promjena cijene (7D) +44.17%

Defina Finance (FINA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00117259. Tijekom protekla 24 sata, FINAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00118804, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FINA je $ 9.63, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FINA se promijenio za -0.14% u posljednjih sat vremena, +44.78% u posljednjih 24 sata i +44.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Defina Finance (FINA)

Tržišna kapitalizacija $ 69.17K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 69.17K Količina u optjecaju 58.89M Ukupna količina 58,892,469.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Defina Finance je $ 69.17K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FINA je 58.89M, s ukupnom količinom od 58892469.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 69.17K.