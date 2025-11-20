DeFiGeek Community Japan Cijena danas

Trenutačna cijena DeFiGeek Community Japan (TXJP) danas je $ 10.3, s promjenom od 18.26% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TXJP u USD je $ 10.3 po TXJP.

DeFiGeek Community Japan trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 2,162,595, s količinom u optjecaju od 210.00K TXJP. Tijekom posljednja 24 sata, TXJP trgovao je između $ 10.2 (niska) i $ 12.69 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 33.01, dok je rekordna najniža cijena bila $ 10.2.

U kratkoročnim performansama, TXJP se kretao +0.68% u posljednjem satu i -42.51% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu DeFiGeek Community Japan (TXJP)

Tržišna kapitalizacija $ 2.16M$ 2.16M $ 2.16M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.16M$ 2.16M $ 2.16M Količina u optjecaju 210.00K 210.00K 210.00K Ukupna količina 210,000.0 210,000.0 210,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija DeFiGeek Community Japan je $ 2.16M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TXJP je 210.00K, s ukupnom količinom od 210000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.16M.