DeFido (DEFIDO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.269335$ 0.269335 $ 0.269335 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.97% Promjena cijene (1D) +2.13% Promjena cijene (7D) -8.20% Promjena cijene (7D) -8.20%

DeFido (DEFIDO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DEFIDOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DEFIDO je $ 0.269335, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DEFIDO se promijenio za +0.97% u posljednjih sat vremena, +2.13% u posljednjih 24 sata i -8.20% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DeFido (DEFIDO)

Tržišna kapitalizacija $ 158.91K$ 158.91K $ 158.91K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 158.91K$ 158.91K $ 158.91K Količina u optjecaju 867.09M 867.09M 867.09M Ukupna količina 867,093,176.0 867,093,176.0 867,093,176.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija DeFido je $ 158.91K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DEFIDO je 867.09M, s ukupnom količinom od 867093176.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 158.91K.