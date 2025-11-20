Defidash Cijena danas

Trenutačna cijena Defidash (DEFIDASH) danas je $ 0.01019269, s promjenom od 4.68% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DEFIDASH u USD je $ 0.01019269 po DEFIDASH.

Defidash trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 203,854, s količinom u optjecaju od 20.00M DEFIDASH. Tijekom posljednja 24 sata, DEFIDASH trgovao je između $ 0.00965472 (niska) i $ 0.01021817 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.02970776, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00965472.

U kratkoročnim performansama, DEFIDASH se kretao -- u posljednjem satu i -14.57% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Defidash (DEFIDASH)

Tržišna kapitalizacija $ 203.85K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 203.85K Količina u optjecaju 20.00M Ukupna količina 20,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Defidash je $ 203.85K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DEFIDASH je 20.00M, s ukupnom količinom od 20000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 203.85K.