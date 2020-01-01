DeFiChain (DFI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u DeFiChain (DFI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

DeFiChain (DFI) Informacije DeFiChain is a decentralized blockchain platform dedicated to enable fast, intelligent, and transparent decentralized financial services. Unlike most of the other DeFi projects that are built on the Ethereum network, DeFiChain is built on bitcoin (as a software fork), and is anchored to the bitcoin blockchain (via merkle root) every few minutes for maximum security DeFiChain is designed to be non-Turing complete to reduce smart contract errors (extremely important for finance transactions) and its op codes only allow run decentralized finance dapps. This ensures that only financial transactions are possible, instead of having games and casinos clogging the ecosystem and causing high transaction fees. Upcoming features of the DeFiChain include Decentralized: Lending, Wrapping of Tokens, Pricing Oracles, Exchanges, Transferable Debts and Receivables, Non-Collateralized Debt, Asset Tokenization, Distribution of Dividends, and YIELD FARMING! Službena web stranica: https://defichain.com/ Kupi DFI odmah!

DeFiChain (DFI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DeFiChain (DFI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.64M $ 1.64M $ 1.64M Ukupna količina: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Količina u optjecaju: $ 896.91M $ 896.91M $ 896.91M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.20M $ 2.20M $ 2.20M Povijesni maksimum: $ 5.61 $ 5.61 $ 5.61 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00183129 $ 0.00183129 $ 0.00183129 Saznajte više o cijeni DeFiChain (DFI)

DeFiChain (DFI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DeFiChain (DFI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DFI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DFI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DFI tokena, istražite DFI cijenu tokena uživo!

DFI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DFI? Naša DFI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DFI predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!