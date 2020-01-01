DeFiChain (DFI) Tokenomika
DeFiChain (DFI) Informacije
DeFiChain is a decentralized blockchain platform dedicated to enable fast, intelligent, and transparent decentralized financial services. Unlike most of the other DeFi projects that are built on the Ethereum network, DeFiChain is built on bitcoin (as a software fork), and is anchored to the bitcoin blockchain (via merkle root) every few minutes for maximum security
DeFiChain is designed to be non-Turing complete to reduce smart contract errors (extremely important for finance transactions) and its op codes only allow run decentralized finance dapps. This ensures that only financial transactions are possible, instead of having games and casinos clogging the ecosystem and causing high transaction fees.
Upcoming features of the DeFiChain include Decentralized: Lending, Wrapping of Tokens, Pricing Oracles, Exchanges, Transferable Debts and Receivables, Non-Collateralized Debt, Asset Tokenization, Distribution of Dividends, and YIELD FARMING!
DeFiChain (DFI) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DeFiChain (DFI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
DeFiChain (DFI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike DeFiChain (DFI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj DFI tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja DFI tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku DFI tokena, istražite DFI cijenu tokena uživo!
DFI Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide DFI? Naša DFI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.