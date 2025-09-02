DeFiChain (DFI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00174585 - $ 0.0171098
24-satna najniža cijena $ 0.00174585
24-satna najviša cijena $ 0.0171098
Najviša cijena ikada $ 5.61
Najniža cijena $ 0
Promjena cijene (1H) 0.00%
Promjena cijene (1D) +874.80%
Promjena cijene (7D) +1,318.10%

DeFiChain (DFI) cijena u stvarnom vremenu je $0.0171098. Tijekom protekla 24 sata, DFItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00174585 i najviše cijene $ 0.0171098, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DFI je $ 5.61, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DFI se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +874.80% u posljednjih 24 sata i +1,318.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DeFiChain (DFI)

Tržišna kapitalizacija $ 15.34M
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 20.53M
Količina u optjecaju 896.65M
Ukupna količina 1,200,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija DeFiChain je $ 15.34M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DFI je 896.65M, s ukupnom količinom od 1200000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.53M.