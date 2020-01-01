DeFiato (DFIAT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u DeFiato (DFIAT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

DeFiato (DFIAT) Informacije DeFiato is a centralized DeFi platform underpinned by the original vision to provide first-of-its-kind infrastructure in the context of the “DeFi” world, while at the same time, seamlessly bridging the gap between “fiat” and “crypto” toward mass adoption. Službena web stranica: https://defiato.com/ Kupi DFIAT odmah!

DeFiato (DFIAT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DeFiato (DFIAT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 139.56K $ 139.56K $ 139.56K Ukupna količina: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Količina u optjecaju: $ 153.95M $ 153.95M $ 153.95M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 226.64K $ 226.64K $ 226.64K Povijesni maksimum: $ 0.186609 $ 0.186609 $ 0.186609 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00090655 $ 0.00090655 $ 0.00090655 Saznajte više o cijeni DeFiato (DFIAT)

DeFiato (DFIAT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DeFiato (DFIAT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DFIAT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DFIAT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DFIAT tokena, istražite DFIAT cijenu tokena uživo!

DFIAT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DFIAT? Naša DFIAT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

