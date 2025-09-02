DeFiato (DFIAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.186609$ 0.186609 $ 0.186609 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +2.57% Promjena cijene (7D) +2.57%

DeFiato (DFIAT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DFIATtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DFIAT je $ 0.186609, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DFIAT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +2.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DeFiato (DFIAT)

Tržišna kapitalizacija $ 140.89K$ 140.89K $ 140.89K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 228.79K$ 228.79K $ 228.79K Količina u optjecaju 153.95M 153.95M 153.95M Ukupna količina 250,000,000.0 250,000,000.0 250,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija DeFiato je $ 140.89K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DFIAT je 153.95M, s ukupnom količinom od 250000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 228.79K.