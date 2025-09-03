Defiant (DEFIANT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0247008$ 0.0247008 $ 0.0247008 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.17% Promjena cijene (1D) +0.88% Promjena cijene (7D) -0.81% Promjena cijene (7D) -0.81%

Defiant (DEFIANT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DEFIANTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DEFIANT je $ 0.0247008, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DEFIANT se promijenio za +1.17% u posljednjih sat vremena, +0.88% u posljednjih 24 sata i -0.81% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Defiant (DEFIANT)

Tržišna kapitalizacija $ 71.76K$ 71.76K $ 71.76K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 71.76K$ 71.76K $ 71.76K Količina u optjecaju 999.83M 999.83M 999.83M Ukupna količina 999,825,528.517502 999,825,528.517502 999,825,528.517502

Trenutačna tržišna kapitalizacija Defiant je $ 71.76K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DEFIANT je 999.83M, s ukupnom količinom od 999825528.517502. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 71.76K.