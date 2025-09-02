Defi Warrior (FIWA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.03683698$ 0.03683698 $ 0.03683698 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.02% Promjena cijene (1D) +1.34% Promjena cijene (7D) -0.08% Promjena cijene (7D) -0.08%

Defi Warrior (FIWA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FIWAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FIWA je $ 0.03683698, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FIWA se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, +1.34% u posljednjih 24 sata i -0.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Defi Warrior (FIWA)

Tržišna kapitalizacija $ 64.33K$ 64.33K $ 64.33K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 283.30K$ 283.30K $ 283.30K Količina u optjecaju 2.27B 2.27B 2.27B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Defi Warrior je $ 64.33K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FIWA je 2.27B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 283.30K.