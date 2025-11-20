Defi Tiger Cijena danas

Trenutačna cijena Defi Tiger (DTG) danas je --, s promjenom od 5.82% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DTG u USD je -- po DTG.

Defi Tiger trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 785,175, s količinom u optjecaju od 351.93T DTG. Tijekom posljednja 24 sata, DTG trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, DTG se kretao +0.43% u posljednjem satu i +3.13% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Defi Tiger (DTG)

Tržišna kapitalizacija $ 785.18K$ 785.18K $ 785.18K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 785.18K$ 785.18K $ 785.18K Količina u optjecaju 351.93T 351.93T 351.93T Ukupna količina 351,930,043,931,319.5 351,930,043,931,319.5 351,930,043,931,319.5

Trenutačna tržišna kapitalizacija Defi Tiger je $ 785.18K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DTG je 351.93T, s ukupnom količinom od 351930043931319.5. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 785.18K.