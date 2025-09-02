DeFi Land (DFL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00015865 24-satna najviša cijena $ 0.00016393 Najviša cijena ikada $ 0.421308 Najniža cijena $ 0.00015412 Promjena cijene (1H) -0.26% Promjena cijene (1D) -1.62% Promjena cijene (7D) -5.16%

DeFi Land (DFL) cijena u stvarnom vremenu je $0.00016063. Tijekom protekla 24 sata, DFLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00015865 i najviše cijene $ 0.00016393, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DFL je $ 0.421308, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00015412.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DFL se promijenio za -0.26% u posljednjih sat vremena, -1.62% u posljednjih 24 sata i -5.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DeFi Land (DFL)

Tržišna kapitalizacija $ 1.15M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.61M Količina u optjecaju 7.14B Ukupna količina 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija DeFi Land je $ 1.15M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DFL je 7.14B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.61M.