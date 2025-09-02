Više o DFL

DFL Informacije o cijeni

DFL Službena web stranica

DFL Tokenomija

DFL Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

DeFi Land Logotip

DeFi Land Cijena (DFL)

Neuvršten

1 DFL u USD cijena uživo:

$0.0001605
$0.0001605$0.0001605
-1.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena DeFi Land (DFL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:31:15 (UTC+8)

DeFi Land (DFL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00015865
$ 0.00015865$ 0.00015865
24-satna najniža cijena
$ 0.00016393
$ 0.00016393$ 0.00016393
24-satna najviša cijena

$ 0.00015865
$ 0.00015865$ 0.00015865

$ 0.00016393
$ 0.00016393$ 0.00016393

$ 0.421308
$ 0.421308$ 0.421308

$ 0.00015412
$ 0.00015412$ 0.00015412

-0.26%

-1.62%

-5.16%

-5.16%

DeFi Land (DFL) cijena u stvarnom vremenu je $0.00016063. Tijekom protekla 24 sata, DFLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00015865 i najviše cijene $ 0.00016393, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DFL je $ 0.421308, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00015412.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DFL se promijenio za -0.26% u posljednjih sat vremena, -1.62% u posljednjih 24 sata i -5.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DeFi Land (DFL)

$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M

--
----

$ 1.61M
$ 1.61M$ 1.61M

7.14B
7.14B 7.14B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija DeFi Land je $ 1.15M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DFL je 7.14B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.61M.

DeFi Land (DFL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz DeFi Land u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz DeFi Land u USD iznosila je $ -0.0000257030.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz DeFi Land u USD iznosila je $ -0.0000203318.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz DeFi Land u USD iznosila je $ -0.00004050160974644762.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.62%
30 dana$ -0.0000257030-16.00%
60 dana$ -0.0000203318-12.65%
90 dana$ -0.00004050160974644762-20.13%

Što je DeFi Land (DFL)

DeFi Land is a gamified decentralized finance platform that aims to make finance more accessible and engaging by turning investment activities into games.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs DeFi Land (DFL)

Službena web-stranica

DeFi Land Predviđanje cijene (USD)

Koliko će DeFi Land (DFL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DeFi Land (DFL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DeFi Land.

Provjerite DeFi Land predviđanje cijene sada!

DFL u lokalnim valutama

DeFi Land (DFL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DeFi Land (DFL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DFL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DeFi Land (DFL)

Koliko DeFi Land (DFL) vrijedi danas?
Cijena DFL uživo u USD je 0.00016063 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DFL u USD?
Trenutačna cijena DFL u USD je $ 0.00016063. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija DeFi Land?
Tržišna kapitalizacija za DFL je $ 1.15M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DFL?
Količina u optjecaju za DFL je 7.14B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DFL?
DFL je postigao ATH cijenu od 0.421308 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DFL?
DFL je vidio ATL cijenu od 0.00015412 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DFL?
24-satni obujam trgovanja za DFL je -- USD.
Hoće li DFL još narasti ove godine?
DFL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DFL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:31:15 (UTC+8)

DeFi Land (DFL) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.