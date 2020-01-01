DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) Informacije Službena web stranica: https://defikingdoms.com/crystalvale/ Kupi CRYSTAL odmah!

DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.02M $ 1.02M $ 1.02M Ukupna količina: $ 236.14M $ 236.14M $ 236.14M Količina u optjecaju: $ 152.43M $ 152.43M $ 152.43M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.58M $ 1.58M $ 1.58M Povijesni maksimum: $ 34.6 $ 34.6 $ 34.6 Povijesni minimum: $ 0.00505587 $ 0.00505587 $ 0.00505587 Trenutna cijena: $ 0.0066849 $ 0.0066849 $ 0.0066849 Saznajte više o cijeni DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL)

DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CRYSTAL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CRYSTAL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CRYSTAL tokena, istražite CRYSTAL cijenu tokena uživo!

CRYSTAL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CRYSTAL? Naša CRYSTAL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CRYSTAL predviđanje cijene tokena odmah!

