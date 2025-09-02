Više o CRYSTAL

DeFi Kingdoms Crystal Logotip

DeFi Kingdoms Crystal Cijena (CRYSTAL)

Neuvršten

1 CRYSTAL u USD cijena uživo:

$0.00679017
+0.70%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:31:08 (UTC+8)

DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00645743
24-satna najniža cijena
$ 0.00680505
24-satna najviša cijena

$ 0.00645743
$ 0.00680505
$ 34.6
$ 0.00505587
+0.19%

+0.78%

+1.96%

+1.96%

DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) cijena u stvarnom vremenu je $0.00679017. Tijekom protekla 24 sata, CRYSTALtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00645743 i najviše cijene $ 0.00680505, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CRYSTAL je $ 34.6, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00505587.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CRYSTAL se promijenio za +0.19% u posljednjih sat vremena, +0.78% u posljednjih 24 sata i +1.96% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL)

$ 1.04M
--
$ 1.60M
152.46M
236,144,962.2095382
Trenutačna tržišna kapitalizacija DeFi Kingdoms Crystal je $ 1.04M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CRYSTAL je 152.46M, s ukupnom količinom od 236144962.2095382. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.60M.

DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz DeFi Kingdoms Crystal u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz DeFi Kingdoms Crystal u USD iznosila je $ +0.0003454682.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz DeFi Kingdoms Crystal u USD iznosila je $ +0.0006123409.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz DeFi Kingdoms Crystal u USD iznosila je $ +0.000284563570476959.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.78%
30 dana$ +0.0003454682+5.09%
60 dana$ +0.0006123409+9.02%
90 dana$ +0.000284563570476959+4.37%

Što je DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL)

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

Resurs DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL)

Službena web-stranica

DeFi Kingdoms Crystal Predviđanje cijene (USD)

Koliko će DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DeFi Kingdoms Crystal.

Provjerite DeFi Kingdoms Crystal predviđanje cijene sada!

CRYSTAL u lokalnim valutama

DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CRYSTAL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL)

Koliko DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) vrijedi danas?
Cijena CRYSTAL uživo u USD je 0.00679017 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CRYSTAL u USD?
Trenutačna cijena CRYSTAL u USD je $ 0.00679017. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija DeFi Kingdoms Crystal?
Tržišna kapitalizacija za CRYSTAL je $ 1.04M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CRYSTAL?
Količina u optjecaju za CRYSTAL je 152.46M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CRYSTAL?
CRYSTAL je postigao ATH cijenu od 34.6 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CRYSTAL?
CRYSTAL je vidio ATL cijenu od 0.00505587 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CRYSTAL?
24-satni obujam trgovanja za CRYSTAL je -- USD.
Hoće li CRYSTAL još narasti ove godine?
CRYSTAL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CRYSTAL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.