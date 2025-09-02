DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00645743 24-satna najviša cijena $ 0.00680505 Najviša cijena ikada $ 34.6 Najniža cijena $ 0.00505587 Promjena cijene (1H) +0.19% Promjena cijene (1D) +0.78% Promjena cijene (7D) +1.96%

DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) cijena u stvarnom vremenu je $0.00679017. Tijekom protekla 24 sata, CRYSTALtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00645743 i najviše cijene $ 0.00680505, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CRYSTAL je $ 34.6, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00505587.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CRYSTAL se promijenio za +0.19% u posljednjih sat vremena, +0.78% u posljednjih 24 sata i +1.96% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL)

Tržišna kapitalizacija $ 1.04M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.60M Količina u optjecaju 152.46M Ukupna količina 236,144,962.2095382

Trenutačna tržišna kapitalizacija DeFi Kingdoms Crystal je $ 1.04M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CRYSTAL je 152.46M, s ukupnom količinom od 236144962.2095382. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.60M.