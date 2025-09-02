DeFi Growth Index (DGI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 24-satna najniža cijena $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 24-satna najviša cijena $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 Najviša cijena ikada $ 1.5$ 1.5 $ 1.5 Najniža cijena $ 0.516838$ 0.516838 $ 0.516838 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) +0.06% Promjena cijene (7D) -6.66% Promjena cijene (7D) -6.66%

DeFi Growth Index (DGI) cijena u stvarnom vremenu je $1.2. Tijekom protekla 24 sata, DGItrgovalo je između najniže cijene $ 1.2 i najviše cijene $ 1.2, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DGI je $ 1.5, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.516838.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DGI se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +0.06% u posljednjih 24 sata i -6.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DeFi Growth Index (DGI)

Tržišna kapitalizacija $ 273.45K$ 273.45K $ 273.45K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 273.45K$ 273.45K $ 273.45K Količina u optjecaju 227.57K 227.57K 227.57K Ukupna količina 227,566.2896744153 227,566.2896744153 227,566.2896744153

Trenutačna tržišna kapitalizacija DeFi Growth Index je $ 273.45K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DGI je 227.57K, s ukupnom količinom od 227566.2896744153. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 273.45K.