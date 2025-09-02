Defi For You (DFY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00018472 $ 0.00018472 $ 0.00018472 24-satna najniža cijena $ 0.0001899 $ 0.0001899 $ 0.0001899 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00018472$ 0.00018472 $ 0.00018472 24-satna najviša cijena $ 0.0001899$ 0.0001899 $ 0.0001899 Najviša cijena ikada $ 0.27096$ 0.27096 $ 0.27096 Najniža cijena $ 0.00011519$ 0.00011519 $ 0.00011519 Promjena cijene (1H) +0.00% Promjena cijene (1D) +2.47% Promjena cijene (7D) -2.57% Promjena cijene (7D) -2.57%

Defi For You (DFY) cijena u stvarnom vremenu je $0.0001896. Tijekom protekla 24 sata, DFYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00018472 i najviše cijene $ 0.0001899, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DFY je $ 0.27096, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00011519.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DFY se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, +2.47% u posljednjih 24 sata i -2.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Defi For You (DFY)

Tržišna kapitalizacija $ 114.03K$ 114.03K $ 114.03K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 160.48K$ 160.48K $ 160.48K Količina u optjecaju 601.42M 601.42M 601.42M Ukupna količina 846,416,467.712 846,416,467.712 846,416,467.712

Trenutačna tržišna kapitalizacija Defi For You je $ 114.03K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DFY je 601.42M, s ukupnom količinom od 846416467.712. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 160.48K.