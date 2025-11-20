DeFi Dollar Cijena danas

Trenutačna cijena DeFi Dollar (USDFI) danas je $ 0.995464, s promjenom od 0.07% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije USDFI u USD je $ 0.995464 po USDFI.

DeFi Dollar trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 387,030, s količinom u optjecaju od 388.79K USDFI. Tijekom posljednja 24 sata, USDFI trgovao je između $ 0.994482 (niska) i $ 0.996528 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.006, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.982826.

U kratkoročnim performansama, USDFI se kretao -0.00% u posljednjem satu i -0.19% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu DeFi Dollar (USDFI)

Tržišna kapitalizacija $ 387.03K$ 387.03K $ 387.03K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 387.03K$ 387.03K $ 387.03K Količina u optjecaju 388.79K 388.79K 388.79K Ukupna količina 388,793.4885778245 388,793.4885778245 388,793.4885778245

Trenutačna tržišna kapitalizacija DeFi Dollar je $ 387.03K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USDFI je 388.79K, s ukupnom količinom od 388793.4885778245. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 387.03K.