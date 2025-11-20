Defi Cattos Cijena danas

Trenutačna cijena Defi Cattos (CATTOS) danas je $ 0.0001736, s promjenom od 2.54% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CATTOS u USD je $ 0.0001736 po CATTOS.

Defi Cattos trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 173,454, s količinom u optjecaju od 1.00B CATTOS. Tijekom posljednja 24 sata, CATTOS trgovao je između $ 0.00015497 (niska) i $ 0.00017543 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00216791, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0001427.

U kratkoročnim performansama, CATTOS se kretao +0.41% u posljednjem satu i -6.26% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Defi Cattos (CATTOS)

Tržišna kapitalizacija $ 173.45K$ 173.45K $ 173.45K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 173.45K$ 173.45K $ 173.45K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Defi Cattos je $ 173.45K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CATTOS je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 173.45K.